Azerbaycan ordusu anında vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiğini açıkladı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı ifade edildi.

AZERBAYCAN, ATEŞKESİ İHLAL EDEN ERMENİSTAN ORDUSUNUN ZIRHLI ARAÇLARINI İMHA ETTİ

Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.