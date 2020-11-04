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Azerbaycan Ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusu Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile, 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu son olarak Ermeni işgalindeki 7 köyü daha kurtardığını açıkladı.

İşgalden kurtarılan köyler:

-Cebrayıl kentinin Mirək, Kavdar
-Zengilan kentinin Məşədiismayıllı, Şəfibəyli,
-Kubatlı kentinin Başarat, Qarakişilər, Qaracallı

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