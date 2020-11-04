Azerbaycan Ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.
Azerbaycan ordusu Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile, 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu son olarak Ermeni işgalindeki 7 köyü daha kurtardığını açıkladı.
İşgalden kurtarılan köyler:
-Cebrayıl kentinin Mirək, Kavdar
-Zengilan kentinin Məşədiismayıllı, Şəfibəyli,
-Kubatlı kentinin Başarat, Qarakişilər, Qaracallı
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 4, 2020
Azerbaycan Ordusu;
🔹Cebrayıl kentinin Mirək, Kavdar
🔹Zengilan kentinin Məşədiismayıllı, Şəfibəyli,
🔹Kubatlı kentinin Başarat, Qarakişilər, Qaracallı
köylerini işgalden kurtardı. pic.twitter.com/8PVZAUD6Lp
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