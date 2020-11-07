AjansHaber.com.tr Dünya Azerbaycan ordusu 16 köyü daha kurtardı

Azerbaycan ordusu 16 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Gelişmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı!
Terör örgütü PKK'dan Peşmerge'ye saldırı
Trump'ın kazanması için tek bir yol var
İslam karşıtlığını çocuk kanalına taşıdılar
İran, ABD başkanlık seçiminde tarafını beli etti
Kral Selman'dan İzmir'e yardım talimatı
"Bazı ülkelerde provokasyon yapılıyor"