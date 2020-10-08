Azerbaycan o görüntüleri yayınladı

Karabağ'da kendi topraklarını özgürleştiren Azerbaycan, Ermenilere ait silah ve tankları ise ya hedef alıyor ya da ganimet olarak alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan videoda, Fuzuli bölgesinde bulunan Horadiz'de çok sayıda tank, silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

#SONDAKİKA



🔹#Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Horadiz köyü Ermenilerden kurtarıldı.



🔹Ermeni güçleri savaş tanklarını arkasında bırakarak bölgeden kaçtı. pic.twitter.com/TIJXQhQSC6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 8, 2020

Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan tarafından Karabağ'da etkin kullanılanması sonucu, SİHA'lar bölgede Ermeni askerlerin korkusu haline geldi.

İlk günlerde dirayetli bir profil çizmek isteten Ermeni ordusu, cepheden kaçanların ortaya çıkması sonucu hüsrana uğradı.

Ermenistan, askerlerinin kaçmasını önlemek için daha önce askerleri araç ve cephelere zincirle bağladığı deşifre olmuştu. Ancak bu bile çare olmamış olacak ki neredeyse tüm cephelerde terk edilmiş tank, askeri araç ve silah görüntüleri gelmeye devam ediyor.