Azerbaycan yönetim binası ihalesi Tekfen'e

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamada proje tutarının 218 milyon euro olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamanın metnin şu şekilde:

"İlgi açıklamamızda, bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir."