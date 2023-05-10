Azerbaycan medyasından Kılıçdaroğlu'na "Türk Yolu" tepkisi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Azerbaycan'da da tartışılıyor.

Bir süredir açıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını desteklediği görülen Azerbaycan medyası, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Türk Yolu" projesini de eleştirdi. Türkiye'yle Çin'i birbirine bağlamayı hedefleyen proje, 5 bin 500 kilometrelik hattın İran üzerinden Orta Asya'ya ulaşmasını öngörüyor.

"Kılıçdaroğlu'nun projesi, Türk dünyasını zayıflatıyor"

Azerbaycan'ın önde gelen haber kuruluşlarından Report.az'de yayımlanan bir köşe yazısında, "Kılıçdaroğlu'nun Türk dayanışmasına ihanet etmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" videosunun ele alındığı yazıda, "Azerbaycan'ın videoda yer almayışı, seçimleri kazanırsa hangi çıkarlara hizmet edeceğini açıkça gösteriyor. Bu tuhaf ve saçma proje hem Zengezur Koridoru projesini yok ediyor hem de Türk dünyasını İran ve Çin'e bağımlı kılarak zayıflatıyor" dendi.

"İkili ilişkiler, anlaşmalar rafa kalkabilir"

Musavat isimli bir diğer haber sitesinde yayımlanan bir makalede ise, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi durumunda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini vahim bir senaryonun beklediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığının "tek millet, iki devlet" stratejisini baltalayabileceği belirtilen yazıda, Kılıçdaroğlu'nun Ermenistan'la olan sınırı koşulsuz olarak açabileceği ve Erdoğan'la Aliyev'in 2021'de imzaladığı Suşa Deklarasyonu olarak bilinen ikili ittifak anlaşmasının rafa kaldırılabileceği ifade edildi.

"Azerbaycan daha özgüvenli olmalı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine takılmamalı"

Eurasianet'e konuşan siyasi analist Anar Mammadli ise, olaya başka bir açıdan yaklaştı. Kılıçdaroğlu'na verilen tepkiyi "anlamsız" bulduğunu kaydeden Mammadli, "Projeye verilen tepki, Bakü'deki 'ulusal yetersizlik kompleksinin' bir işareti. Azerbaycan yönetimi daha yüksek özgüvenle hareket etmeli. Azerbaycan'ın kaderi, Türkiye vatandaşları tarafından belirlenemez. 'Kılıçdaoğlu neden Azerbaycan'dan bahsetmedi?' gibi sorular sormak, milli irade ve milli egemenlik kavramlarıyla uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Orta Asya" projesi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, Twitter hesabından bir video yayınlayarak, projesini tanıtmış ve "Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak" diye konuşmuştu.

CHP lideri, Türkiye-Çin bağlantısını Azerbaycan üzerinden değil İran üzerinden yapan proje için "hayatımın en önemli projesi" demişti.