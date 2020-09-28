Azerbaycan: İtidal çağrısı yapan ülkeler İşgalci Ermenistan'a baskı yapmalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlara ilişkin 24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"ERMENİSTAN SİVİLERİ HEDEF ALIYOR"

Ermenistan'ın okul ve hastaneleri hedef aldığını açıklayan Abdullayeva, "Tansiyon hala çok yüksek, çatışmalar sürüyor. Şuana kadar 7 sivilimiz şehit olmuştur. Dünden itibaren savaş ilanı yapıldı. Köylerin geri alınması çok yüksek bir coşku ile karşılandı. Bir süre hava sahamız Türkiye hariç yurt dışı uçuşları durduruldu." dedi.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK GÖRDÜK"

Türkiye ve Pakistan hariç diğer ülkelerden Ermenistan'a yönelik tepki göremediklerini ifade eden Azeri sözcü, "Biz Türkiye'nin tüm kademesinden destek gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz." dedi.

"İŞGALCİ ERMENİSTAN'A BASKI YAPILMALI"

30 yıldır Ermenistan'la diyalog yoluyla bir netice alamadıklarından bahseden Abdullayeva, "Bu tarz mesajlar Ermenistan’ı işgal ettiği topraklarımızdan çekmeyecektir. İtidal mesajları veren ülkeler İşgalci Ermenistan’a baskı yapılmalıdır. Barış sözünü diline alanlar, işgalci Ermenistan’a karşı hiçbir adım atmıyor." dedi.

"ERMENİSTAN, DİYALOG YOLUNU KAPATIYOR"

Bölgede yaşanan sorunların masada çözebileceğini söyleyen Abdullayeva, "Bu iş masada çözülebilir. 30 yıldır Ermenistan’la bu sorunları çözmeye çalıştık. Ama Ermenistan’ın provokatif adımları diyalog yolunu kapatıyor." dedi.