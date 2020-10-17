Azerbaycan intikamını cephede alıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda düşman kuvveti ve askeri teçhizat cephenin farklı yönlerinde imha edildi" ifadelerini kullandı.

#Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın #Gence'ye düzenlediği hain saldırısı sonrası çok sayıda Ermeni unsuru ile askeri araç imha etti. pic.twitter.com/bYDwk0rTQg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020