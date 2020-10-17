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Azerbaycan intikamını cephede alıyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına cephede cevap veriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda düşman kuvveti ve askeri teçhizat cephenin farklı yönlerinde imha edildi" ifadelerini kullandı.

 

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