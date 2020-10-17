Azerbaycan intikamını cephede alıyor
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına cephede cevap veriyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda düşman kuvveti ve askeri teçhizat cephenin farklı yönlerinde imha edildi" ifadelerini kullandı.
#Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın #Gence'ye düzenlediği hain saldırısı sonrası çok sayıda Ermeni unsuru ile askeri araç imha etti. pic.twitter.com/bYDwk0rTQg— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020
#SONDAKİKA#Azerbaycan Ordusuna bağlı Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ermenistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'ni imha etti. pic.twitter.com/RhXcvX9HrC— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020
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