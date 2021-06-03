Azerbaycan ile yüksek düzeyli askeri toplantısı

Türk heyeti ilk olarak milli lider Haydar Aliyev'in Şeref Sokağı'ndaki mezarını ziyaret ederek mezarına çiçek bıraktı.

Davetliler Türk askerleri anısına dikilen anıta çelenk ve çiçek bıraktılar.

Savunma Bakanı Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye ile askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim alanlarındaki işbirliğini genişleterek savunma kabiliyetini artırıldığını vurguladı.

Bakan Zakir Hasanov, 44 gün süren savaşta Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Korgeneral Bayraktaroğlu ise Azerbaycan halkını Vatanseverlik Savaşı zaferinden dolayı tebrik ederek, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek ve yaralılara şifa diledi.

Görüşmede Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliğinin gelişimi ve ana alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, çeşitli birliklerin katılımıyla ortak askeri tatbikatların yürütülmesi ve diğer ilgi konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.