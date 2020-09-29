Azerbaycan iki köyü geri aldı

Güvenlik Kaynakları: Azerbaycan, Seyid Ahmetli Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Ermenistan'ın saldırısı sonrası birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldığı öğrenildi. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor.