Azerbaycan gazı TANAP ile Avrupa'ya taşınıyor! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya taşınması için inşa edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda ilk taşıma işlemi başladı. Yeni yılın ilk çeyreğinde tam anlamıyla hizmete girecek olan hattan Türkiye'nin yüzde 30 gelir sağlaması hedefleniyor. TANAP'ın yüzde 30 ortağı olan Türkiye, Avrupa'ya geçecek her 1000 metreküp doğalgazdan taşıma bedeli kapsamında yüzde 30 pay alacak.

AVRUPA'YA RUS ALTERNATİFİ

Yapımına 2018'de başlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda ilk taşıma işlemi başladı. Bu hat Avrupa için büyük bir öneme sahip. Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması Avrupa'da kaynak çeşitliliği açısından önem taşıyor. TANAP'ın tam anlamıyla devreye girmesiyle birlikte Avrupa'da Rus gazına bağlılığı bitirecek ve alternatif olarak öne çıkacak. Taşınacak gazın yıllık 10 milyar metreküp olması hedeflenirken, alternatiflik açısından Avrupa için çok önemli olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE YÜZDE 30 KAZANACAK

Avrupa'ya ilk gaz verilemeye başlanınca Türkiye'nin TANAP'tan kazancı ne olacak soruları gündeme geldi. Türkiye TANAP'ın yüzde 30 ortağı. Dolayısıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen gazdan Türkiye'nin yüzde 30 taşıma bedeli alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda TANAP üzerinden Avrupa'ya geçecek her 100 birim gazdan 30 birimini BOTAŞ alacak.