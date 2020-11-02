Azerbaycan, Ermenistan'ın yalanını ifşa etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni halkının yaşadığı sivil yaşam alanlarına attığı yalanını ortaya çıkardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı. Hacıyev, Ermenistan tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıklayarak, “Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotosuyla birlikte Ermenistan'ın provokasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.

ERMENİSTAN'IN PROVAKASYONUNU İFŞA ETTİ

İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, “Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi.