Azerbaycan, Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasından sonra başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki etkinliği Erivan yönetimi düşündürürken, Azerbaycan uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü yakalamaya çok yaklaştı. Azerbaycan ordusu yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, ordu stratejik bölge olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaştı.

#Azerbaycan Ordusuna bağlı Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ermenistan'a ait füze ve topçu deposunu imha etti. pic.twitter.com/CIcSJx235i — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

"ŞUŞA'YA SAHİP OLAN KARABAĞ'IN DA SAHİBİDİR"

Geçen gün açıklamada bulunan sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan'ın önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi ve Ermenilere, şehri savunma çağrısı yaptı. Harutyunyan Şuşa'nın önemini ise "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşa'nın kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşa'ya birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" sözleriyle açıkladı.

ERMENİSTAN'IN EN BÜYÜK CEPHANELİĞİ VURULDU

Gece boyunca sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait Şuşa yakınlarındaki askeri cephaneliği vurdu. Ermenistan ordusunun en büyük cephaneliklerinden olan Karin Tak köyü cephaneliği bölgenin askeri mühimmat ihtiyaçlarının karşılandığı depolardan oluşuyordu.

FÜZELER HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Azerbaycan'ın vurduğu cephanelikte patlayan füzeler ise dikkatten kaçmadı. Görüntülerde, füzelerin havai fişek gibi dağıldığı dikkat çekti.