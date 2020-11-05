Azerbaycan-Ermenistan cephesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu ile Ermenistan askerleri arasında Ağdere ve Hocavent ekseninde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun Hocavent'te ilerleme kaydettiği de aktarıldı.

Ermenistan ordusu 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurdu ve Azerbaycan kendisini savunmaya geçti. İki ülke arasında başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaştı.

Ermeniler "Şuşa'yı kaybeden, Dağlık Karabağ'ı kaybeder" derken, bu bölgeyi kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istediği desteği bulamayınca iyice köşeye sıkıştı.

AZERBAYCAN'IN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'a ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca Ermeni unsurlarını vuran Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ciddi kayıplar verdi. Bölgeden gelen son bilgilere göre, Azerbaycan Ordusu ile Ermenistan güçleri arasında Ağdere ve Hocavent ekseninde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AZERBAYCAN HOCAVENT YÖNÜNDE İLERLEME KAYDETTİ

Ayrıca, Azerbaycan ordusunun Hocavent yönünde ilerleme kaydettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.