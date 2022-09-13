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Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

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