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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.

Dışişleri Bakanı Bayramov'un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi bulunmazken, hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır.'' ibaresi yer aldı.

Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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