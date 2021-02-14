Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den şehit vatandaşlar için başsağlığı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 masum vatandaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı dileklerini iletti.

İlham Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hain terör eylemi neticesinde 13 günahsız Türk vatandaşının katledilmesi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu dehşetli terör eyleminden hadsiz hiddet duyuyor, terörün bütün tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Meydana gelen facia dolayısıyla size, katledilenlerin aile ve yakınları ile Türk halkına derin hüzünle başsağlığı veririz.”

Dışişleri Bakanı Bayramov: Başın sağ olsun kardeş Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da şehitlerin ailelerine ve Türk halkına taziyelerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayramov, "Hain terör saldırısı sonucu 13 Türk vatandaşının öldürülmesi haberi bizi çok üzdü. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Başın sağ olsun kardeş Türkiye." ifadesini kullandı.