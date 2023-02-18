Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ açıklaması!

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen’in moderatörlüğünü yaptığı "Münih Güvenlik Konferansı" kapsamında “Dağları aşmak mı? Güney Kafkasya'da güvenliği tesis etmek” başlıklı genel kurul toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid katıldı.

''Rusya Ukrayna Savaşı'ndan önceki zamanlara asla gerö dönmeyeceğiz''

Dünyadaki genel jeopolitik durumun tamamen değiştiğini söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Muhtemelen Rus-Ukrayna savaşından önceki zamanlara asla geri dönmeyeceğiz. Yeni jeopolitik koşullar iletişim projelerinde Azerbaycan'a bazı avantajlar sağladı. Aynı zamanda, özellikle iletişim projeleriyle ilgili bazı avantajlar da vardı. Azerbaycan uzun yıllardır modern ulaşım, lojistik ve altyapının oluşturulmasına yatırım yaptı. Artık Azerbaycan topraklarından geçerek Orta Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığının yönünü değiştirmek ek fırsatlar oluşturuyor” dedi.





