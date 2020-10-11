Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.” dedi.

Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan'a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi.

Ermenistan’ın söz konusu ekipmanları alacak bütçeye sahip olmadığını anlatan Aliyev, "Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan'ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etsin." diye konuştu.

Aliyev, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki söz konusu tahakkümü kullanması için görüşmeler yapıldığını belirterek, "Ermenistan’ın Karabağ işgalini sonlandırması için Rusya ile çok sayıda görüşme yaptık ancak bu gerçekleşmedi. Rusya'nın, Ermenistan'ı Azerbaycan’la çözüm yoluna gitmek konusunda ikna edebileceğine eminim. Çözüm ise Ermenistan'ın topraklarımızdan çekilmesi, vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmesi ve tekrar birlikte yaşamaya başlamamızdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dünyada ve bölgede istikrar sağlıyor"

Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahiptir. Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi. Bu nedenle, Türkiye çatışmaların sonlandırılması da dahil bölgemizde daha büyük bir role sahip olmalıdır. Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.”