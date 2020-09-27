Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" dedi.

İlk ateşin Ermenistan'dan geldiğini ve karşlığını verdiklerini belirten Aliyev, şöyle konuştu:

"İlk ateşi Ermenistan açmıştır. İlk helak olanlar da Azerbaycan kerpiçleri olmuştur. Azerbaycan düşmana cevabını layıkı ile verdi ve bir santimetre ileriye gidemediler. Azerbaycan ile dalaşan buna pişman olacaktır. Ermenistan işgal edilmiş topraklarda kanunsuz meskunlaşma siyaseti aparır. Bölgedeki en büyük tehlike kaynağı Ermenistan'dır ve onun uyguladığı çirkin siyasettir. Biz hak yolundayız, bizim işimiz hak işidir ve biz zafer kazanacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır."

Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

12 uçaksavar füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı.

Ermeni hava savunma birimlerinin 12 uçaksavar füze sistemininin imha edildiği belirtildi.