AjansHaber.com.tr Dünya "Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi

Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ezber bozan SİHA'ları Fransa basınında
2 Türk işçi kurtarıldı
Ermeni askerler ayaklarından zincirleniyor
30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı Cezayir'de
"Azerbaycan'dan müjdem var" deyip duyurdu
Ermenistan'ın alçak tezgahı deşifre oldu