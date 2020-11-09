Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini verdi.

Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanını ziyaret etti. Ebedi Ateş Anıtına çelenk bırakan Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasını burada gerçekleştirdi.

İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

"Zafer yürüyüşümüz devam ediyor"

Aliyev, konuşmasında, 30 yıllık müzakere sürecinin hiçbir sonuç vermediğini, savaş meydanında şehitler vererek zafer kazandıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın bu yıllar boyunca hem ekonomisini hem de ordusunu güçlendirdiğini dile getiren Aliyev, diplomasi alanında da Karabağ'ın ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu kanıtladıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 200'den fazla kent merkezi, kasaba ve köyü işgalden kurtardığını hatırlatarak, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında topraklar var, çatışmalar sürüyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hiç kimse bizi durduramaz. Dünyada bizi durduracak bir güç yok. Ermenistan yönetimi şimdi dünya ülkelerinden yardım, silah istiyor. Peki, nerede senin 'yenilmez ordun'? Biz onu yok ettik. Onların tüm sözleri, açıklamaları efsane ve yalandı. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur." dedi.

Taleplerinin, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çıkması olduğunu vurgulayan Aliyev, konuşmasını şehitlikte yapmasının tesadüf olmadığını, tüm şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini kaydetti.

Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık. Bugün ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret ettim. Kendi kendime dedim ki ne mutlu bir insanım ki baba vasiyetini yerine getirdim. Şuşa'yı kurtardık." ifadelerini kullandı.

Daha önceki ulusa seslenişlerinde düşmana yumruk gösterdiğini hatırlatan Aliyev, şunları söyledi:

"Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz. Bu yumruk aynı zamanda bizim birliğimizin sembolü. Bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti. Her zaman da böyle olacak. Azerbaycan halkına müjdeyi verdiğim bugün hayatımda belki de en mutlu olduğum günlerden biridir."

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.

Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı.

Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması, şehirde zaman zaman havaya ateş açarak da kutlandı.