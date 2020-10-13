'Azerbaycan Büyükelçisi'ni duygulandıran hediye!

İbrahim mektubu açtıklarında bir bayrak ve altın bir nişan yüzüğü ile karşılaştıklarını anlattı. İbrahim ''Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimse yapmaz'' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sıcak çatışmalar devam ederken Türk halkının kalbi de adeta kardeş Azerbaycan ile ibrlikte atıyor.

Bu durumu kanıtlayan son olayı ise Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim anlattı.

Katıldığı toplantıda kendisini çok duygulandıran olayı anlatan İbrahim, büyükelçiliğe gelen mektuplardan birisinin tüylerini diken diken ettiğini söyledi.

"3 gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz"



▪️#Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim anlatıyor.pic.twitter.com/Lng7jmIbzV — EHA MEDYA (@eha_medya) October 12, 2020

Mektubu açtıklarında içerisinden bir bayrak ve vatandaşın altın nişan yüzüğünün çıktığını belirten İbrahim şu şekilde konuştu;

''Her gün elçiliğimize çok sayıda mektup gelir. 3 gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bu bayrak benim bayrağım. İki bayrağın bizim için hiç farkı yok. Ama yüzüğü görünce hemen vatandaşı aradım ve bunu kabul edemeyeceğimi kendisine geri göndereceğimi söyledim. Ama kardeşimiz bana bu kararı eşi ile birlikte aldıklarını ve geri gönderirsem çok üzüleceğini söyledi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz.''