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Azerbaycan Başbakanı Asadov: Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Asadov, Türkiye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve bu sürede olumlu görüşmeler yaptıklarını aktararak, önemli anlaşma ve protokollerin de imzalandığını belirtti.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirten Asadov, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, "Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan, kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik." dedi.

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