Azerbaycan askerleri ele geçirilenleri paylaştı

Azerbaycan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonrasında Ermenistan ordusuna ait mühimmatların görüntüleri ortaya çıktı. Azerbaycan ordusuna mensup bir asker, çektiği videoda yaşanan zaferi "Ermenilerin anasını ağlattık" sözleriyle özetledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta sivillere saldıran Ermenistan kentleri hedef alırken, Azerbaycan ordusu ise bölgede Türk SİHA'larıyla işgalci Ermenistan'a cephede cevap veriyor.

"Ermeninin anasını ağlatmışak böyle"



🇦🇿Karabağ'da işgalci Ermeni askerlerine #Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin yaptığı operasyon sonrası görüntüler:



Tank ve askeri araçlar ele geçirildi. pic.twitter.com/EeS1sbKfak — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 12, 2020

TANK VE ASKERİ KAMYON ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonrası çekilen bir videoda, kayıp veren Ermenistan ordusuna ait mühimmatlar görüntülendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 1 tank ve 3 askeri kamyonun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

SİHA'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR

Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında paniğe kapılanlardan biri de sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Harutyan'ın sığınakta toplantı halinde olduğu görülmüştü.