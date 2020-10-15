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Azerbaycan 6 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev'in açıklamasına göre Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinde Arış köyünü, Cebrail bölgesinde Doşulu köyünü ve Hocavend bölgesinde Edişe, Düdükçü, Edilli ve Çirakuz köylerini işgalden kurtardı.

Aliyev, "Azerbaycan ordusuna helal olsun, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Aliyev dün de 8 köyün işgalden kurtarıdığını duyurmuştu.

Böylece 27 Eylül'den bu yana Ermenistan işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 51'e çıktı.

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