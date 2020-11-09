AjansHaber.com.tr Dünya 23 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 22 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstifa kararı alan kritik ismi vazgeçirdi
Kiliseye saldırı altından papazın yasak aşkı çıktı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı
"Bunu asla unutmayacağız"
Kral Selman'dan İzmir'e yardım talimatı
Terörist muamelesi gören Türk çocuklar konuştu
Viyana saldırganına ilişkin EGM'den bilgilendirme