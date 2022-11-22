Aytun Çıray ve Hulusi Akar arasında sert tartışma

Yaşanan tartışmadaki söylemler şu şekilde:

Bakan Akar, kendisine "O ödülü niye aldınız" sorusunu soran Çıray'a, "Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy" yanıtını verdi.

Aytun Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Hulusi Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Aytun Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

Hulusi Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Aytun Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

Hulusi Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Aytun Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

Hulusi Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Aytun Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

Hulusi Akar: Bozulmuşsun.

Aytun Çıray: Sizsiniz bozuk.

Hulusi Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.