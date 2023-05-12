Aytekin: “Sonucu bildikleri için gelmediler”

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, kampanya sürecini değerlendirdi. Balıkesir halkının kararını net bir şekilde verdiğini, Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Çankaya Köşküne çıkışına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Gece gündüz demeden çalıştığımız büyük bir kampanya sürecinin sonuna geldik. Kampanya döneminde kırmadık, dökmedik. Kimseye illet demedik, zillet demedik. Hakaret etmedik, nefret suçu işlemedik, Balıkesir’de herkes bizim kardeşimizdir, canımızdır dedik. Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz dedik.

Biz derdimizi anlatırız, hemşehrimiz yok benim kararım değişmedi derse başımızın üstüne dedik. Neticede seçim bu. Her vatandaşın demokratik hakkı. Bu hakkın kullanımı yüzünden vatandaş suçlanamaz. Ama vatandaşa zehir dili saçanlar, ağzını açtığında öfkeyi, nefreti, hakareti döken haysiyet vampirleri elbette suçlanır. Onları da anlamak lazım, iktidarı genelde rant yemek olarak gördükleri için halka kaynak yaratmanın ne demek olduğunu bilmedikleri için saldırıyorlar.

Tehditlere kulak asmayın

Mesela bazı kamu kurum kuruluşlarının müdür ve amirlerinin, iktidara oy vermeyecek olan personelleri tehdit ettiğine dair haberler geliyor. Tüm kamu görevlilerine, tüm çalışanlara açıkça söylüyoruz, üzerinizde baskı hissetmeden gidin oyunuzu kullanın, bu tehditlere büyük bir cevap verin. O amirlerin derdi koltuk. Gidecek olan saltanatları. Ve evet, halkı tehdit eden, memuru tehdit eden devlet benim diyen kim varsa hepsi gidecek. Kimse korkmasın, herkes huzurla gidip oyunu versin.

Sonucu bildikleri için gelmediler

Bu cennet şehir, bu seçimde birkaç profesyonel suçlu tarafından gerim gerim gerildi. İstediler ki halk soğanın, patatesin fiyatını konuşmasın, halk mutfağı konuşmasın. Evine giremeyen peyniri, eti sormasın. Depremde 50 bin kişinin bir gecede ölümü konuşulmasın. Enkazlara gidemeyip vatandaşı ölüme terk etmek unutulsun. Çadır satan Kızılay unutulsun. Ama burası Balıkesir. Burada herkes koltuk milliyetçilerinin, mevsimlik milliyetçilerin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Balıkesir’deki sonucu Erdoğan’ın masasına da koydukları için kendisi Balıkesir mitingi yapamadı. Kuvayı Milliye meydanı bu şehrin miting meydanıdır. Genel Başkanımız hem seçim kararı alınmadan önce geçtiğimiz yaz Milletin Sesi buluşması için, hem de 27 Nisan’da şehrimize geldi ve müjdesini verdi. Ama saraydaki beyefendi gelemedi. Çünkü sonucu onlar da gördü. Geldi kurdela kesti, yemek yedi ve gitti. Şimdi yarın, Balıkesir halkı yeni bir tarihin kurdelasını kesecek ve bu şehir Erdoğan’ı geride bırakıp yoluna bakacak.

Kazanan Balıkesir olacak

Kampanya boyunca söylediğimiz gibi, kazanan Balıkesir olacak. Balıkesir hakkını alacak, Kuvayı Milliye şehrinin bir bakanı olacak. Kaybeden halk olmayacak, saltanat sürsün diye her türlü kötülüğü bu halka yapmaktan çekinmeyenler kaybedecek. O yüzden bu büyük değişime katkı sunan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”