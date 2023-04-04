Aytekin: “Buraya hastane yapmak, akıl tutulması”

Mevcut hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle hastaların yeterli hizmet alamadığı Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi’nin yeni yerine ilişkin 5 yıl boyunca çalışma yapıldığını ifade eden CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “5 yıl boyunca Edremit’te yer aradılar, sonunda buldukları yer mevcut hastanenin yakınında bir yer oldu. Bu yer, fay hattı üzerinde ve bilirkişi tarafından buraya hastane yapılması uygun değildir görüşü verilen bir yer. AKP’li vekilden 8 Mayıs’ta burası için ihale yapılacağını öğreniyoruz. Seçimden 1 hafta önce Edremit’e giderayak bir bomba bırakmak istiyorlar. Burada 7’nin üzerinde deprem bekleniyorken, buraya hastane yapmak tam anlamıyla akıl tutulmasıdır” dedi.

CHP’li Aytekin’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“AKP’nin akla zarar, bilimle zerre alakası olmayan, bilim insanlarını dinlemeyen ben yaptım oldu diyen anlayışı şimdi de Balıkesir Edremit’te kendini gösteriyor. İlçemizdeki hastane gerekli sağlık hizmetini karşılamada yetersiz kalıyor. Yaz aylarında nüfusu milyona dayanan ilçedeki mevcut Devlet Hastanesi ihtiyaçlara cevap veremiyor. Hem çalışan sağlık emekçileri konudan mağdur, hem de vatandaş mağdur. 5 yıl boyunca defalarca soru önergelerine konu ettik.

Bölgenin nüfusu yaşlı dedik, kalp damar hastalıkları yüksek dedik. İlgili klinikleri dahi açmaktan aciz iktidar, sadece Edremit halkının ağzına bal sürüp, ‘büyük bir hastane yapacağız, sorunu çözeceğiz’ diyerek günü geçiştirdi. Şimdi ise öğreniyoruz ki 8 Mayıs’ta yani seçimlerden 1 hafta önce ihale yapılacak. El insaf! 5 yıl boyunca elinizi tutan neydi? Neden çözemediniz? Üstelik hastanenin yeni yeri de mevcut yerine yakın bir yer olarak planlanmış. Bu nokta fay hattı üzerinde. Ve bölgedeki fayın 7’nin üzerinde bir deprem üretme riski mevcut. Yani AKP giderayak seçim öncesi, fay hattına hastane yapmayı yatırım diye pazarlamaya çalışıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok?

Bu hastanenin belirlenen yere yapılması durumu tam bir skandaldır. Hukuk dışıdır. Buradan AKP’lilere söylüyoruz. O hastaneyi Edremit halkı orada istemiyor. Edremit Devlet Hastanesini Edremit’in dışına yapmak akıl kârı değildir. Hastaneye ulaşım için nice ağaç kesilecek, yol açıyoruz diye nice saçma sapan işler, ihaleler yapılacak.”