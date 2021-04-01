Ayşenur Arslan, aşı konusunda Türkiye'yi karalamaya çalışırken rezil oldu

Türkiye, 14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında, başarısını sürdürüyor.

Birçok ülkeyi geride bıran Türkiye, sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, koronavirüs aşılarını kısa sürede vatandaşlara uygulanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Türkiye'nin bu başarılarına rağmen muhalefet cephesinden eleştiriler gelmeye devam ediyor.

CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine duvara tosladı



🔹Barış Atay'ın bir tweetini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalışan Arslan program konuklarından Yücel'e siz aşı oldunuz mu sorusunu sorup "Evet oldum. 2 kere" cevabını alınca hızla konuyu değiştirdi. pic.twitter.com/cFYgxnqs94 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 1, 2021

Dün de Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan, konuklarıyla Türkiye'deki aşılama çalışmalarını değerlendirdi.

Hükümetin aşılama çalışmalarını eleştirmeye çalışan Arslan, Barış Atay'ın bir tweet'ini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalıştı.

AŞI YOK...

Arslan Atay'ın "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok!" tweet'ini okuyup, programın konuklarından Bahattin Yücel'den destek bulmaya çalıştı.

SİZ AŞI OLDUNUZ MU?

Arslan daha sonra Bahattin Yücel'e "Siz aşı oldunuz mu?" diye sordu. Yücel ise "Evet oldum. 2 kere" cevabını verdi.

Aradığı cevabı bulamayan Arslan bu kez Yücel'e "Etrafınızda vaka ve yoğunluk olarak bir sıkıntı var mı peki gözleminiz nedir" diye başka bir soru yöneltti.

SIKINTI YAŞAYAN YOK...

Yücel ise "Aşı yokluğu konusunda sıkıntı yaşayan yok" diye yanıtladı.

Aldığı cevaplardan yüzü düşen Arslan "Randevusu olup da aşı yok diye olamayanlar da var" diyerek konuyu kapattı.