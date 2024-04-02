Ayşe Tunalı kim? Ayşe Tunalı şimdi ne yapıyor?

Ayşe Tunalı kimdir?

1956 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Tunalı aslen Karslı. İlkokulu Adapazarı’nda okudu. Daha sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan 4 yıl eğitim alarak mezun alan Ayşe Tunalı, Saadet İkesus, Metin Everest, Baki Duyarlar, Muzaffer Birtan, Erdem Siyavuşgil ve Yıldırım Gürses gibi isimlerden dersler aldı. Bu sırada da bestekar İrfan Özbakır’dan ud dersleri aldı.