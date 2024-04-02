Ayşe Tunalı kim? Ayşe Tunalı şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların ünlü şarkıcısı Ayşe Tunalı'nın şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Peki, Ayşe Tunalı kim? Ayşe Tunalı şimdi ne yapıyor? Ayşe Tunalı kaç yaşında?
Ayşe Tunalı kimdir?
1956 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Tunalı aslen Karslı. İlkokulu Adapazarı’nda okudu. Daha sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan 4 yıl eğitim alarak mezun alan Ayşe Tunalı, Saadet İkesus, Metin Everest, Baki Duyarlar, Muzaffer Birtan, Erdem Siyavuşgil ve Yıldırım Gürses gibi isimlerden dersler aldı. Bu sırada da bestekar İrfan Özbakır’dan ud dersleri aldı.
Ailesiyle birlikte yaşadığı Frankfurt’ta, 1972 yılında tesadüf sonucu Türk lokalinde sahneye çıkar ve o günden sonra şarkı söylemeye devam eder. 1975 yılında annesiyle İstanbul’a gelerek Neşe Karaböcek’in kadrosunda uvertür olarak sahneye çıkar. Gazino sahibi Osman Kavran, Ayşe Tunalı’yı çok beğenir ve Hayri Küçükten onu yetiştirmesini ister.
Müzik hayatına 1980 yılında başlayan Tunalı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli konserler verdi.
Ayşe Tunalı kaç yaşında?
1956 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen şarkıcı 68 yaşında.