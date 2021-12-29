Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor!
Ailesinden aldığı acı haberlerle kahrolan Ayşe Hatun Önal'ın, menajeri de dahil olmak üzere kimsenin telefonlarına cevap vermediği ve kendisini eve kapattığı iddia edildi.
Sabah'tan Bülent Cankut'un haberine göre, önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği öğrenildi.
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Ünlü şarkıcıya aylardır yakın dostları hatta menajerinin bile ulaşamadığı, çevresiyle irtibatı kesip kendisini eve kapattığı iddia edildi.
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Sosyal medya hesaplarından eski fotoğraflarını paylaşan Önal'ın "Güzel zamanlar" hastagını kullanması dikkat çekti.
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Projelerine ara vererek evine kapanan Önal'ın, bir süre her şeyden uzak kalmak istediği öğrenildi.
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