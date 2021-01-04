Ayrılığın ayak seslerine Johnson çıkışı

"Bu ülkedeki doğrudan deneyimlerime dayanarak, referandumların neşeli olaylar olmadığını söyleyebilirim" diyen Johnson BBC'ye verdiği demeçte, "Özellikle ulusal ruh hali üzerinde birleştirici bir güce sahip değiller, her nesilde yalnızca bir kez olmalı" ifadesini kullandı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon kasım ayında yaptığı açıklamada, 2021 yılının ilk aylarında Birleşik Krallık'tan ayrılmak için ikinci kez bağımsızlık referandumu düzenlemek istediğini açıklamıştı.

Son kamuoyu araştırmalarına göre İskoçya'nın Londra yönetiminden ayrılmasını isteyenlerin sayısı çoğunlukta.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Euronews'in haberine göre, İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikte yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne sürmüştü.

Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon ise merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Ancak İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu vermişti.