Ayrı yaşadığı eşini iş görüşmesi çıkışında öldürdü
İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi Doğa Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi.
Ahmet Çankaya, görüşme teklifini kabul etmeyen Özlem Çankaya'yı iş görüşmesi çıkışında yanındaki bıçakla göğsünden ve karnından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Çankaya kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çankaya, kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli ise suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalandı. Ahmet Çetinkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürerken, Özlem Çankaya'nın cenazesinin Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldüren Ahmet Çankaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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