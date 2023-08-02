Aynı şeyleri tekrarlayarak yalnız yaşıyoruz!

Zamanımızın büyük bölümünü uyumak, çalışmak ve yemek yemek gibi yaşantımızı sürdürmek için zaruri olan ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaşıyoruz.

Öyle ki, sosyal hayatlarımıza ayırdığımız zaman kişisel ihtiyaçlarımıza ayırdığımız zamana kıyasla çok küçük bir yer ediniyor.

Araştırmalara göre, 40 yaşındaki bir insanın günde 3,5 saatini yalnız geçiriyor. 40 ile 59 yaşlarında ise bu süre 4 saat 45 dakikaya çıkıyor. 60 yaş ve üstü insanlar ise yaklaşık 7 saatini yalnız geçiriyor.

Ortalama ömrü 68,2 yıl olan bir kişi, birkaç yılını günlük, tekrarlayan faaliyetlere harcıyor;

Uyku - 26 yıl

Uyumaya çalışmak - 7 yıl

Çalışma süresi - 13 yıl

Ödenmemiş fazla mesai - 1 yıl

TV izlemek - 8 yıl 4 ay

Sosyal Medya - 3 yıl

Yeme - 4 yıl 6 ay

Tatiller - 3 yıl 1 ay

Egzersiz - 1 yıl 4 ay

Sosyalleşme - 1 yıl 3 gün.

Yine aynı araştırmaya göre insanlar ömürlerinin yaklaşık 8 yıl 4 ayını televizyon izleyerek, 3 yılını da sosyal medyada geçiriyor.