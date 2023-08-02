Aynı şeyleri tekrarlayarak yalnız yaşıyoruz!
Yapılan bir araştırmaya göre, insanların büyük bir bölümü yaşamlarını yalnız geçiriyor. Son yıllarda giderek artan sosyal medya kullanımı da toplam yaşam süremizin önemli bir bölümünü kaplıyor.
Zamanımızın büyük bölümünü uyumak, çalışmak ve yemek yemek gibi yaşantımızı sürdürmek için zaruri olan ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaşıyoruz.
Öyle ki, sosyal hayatlarımıza ayırdığımız zaman kişisel ihtiyaçlarımıza ayırdığımız zamana kıyasla çok küçük bir yer ediniyor.
Araştırmalara göre, 40 yaşındaki bir insanın günde 3,5 saatini yalnız geçiriyor. 40 ile 59 yaşlarında ise bu süre 4 saat 45 dakikaya çıkıyor. 60 yaş ve üstü insanlar ise yaklaşık 7 saatini yalnız geçiriyor.
Ortalama ömrü 68,2 yıl olan bir kişi, birkaç yılını günlük, tekrarlayan faaliyetlere harcıyor;
Uyku - 26 yıl
Uyumaya çalışmak - 7 yıl
Çalışma süresi - 13 yıl
Ödenmemiş fazla mesai - 1 yıl
TV izlemek - 8 yıl 4 ay
Sosyal Medya - 3 yıl
Yeme - 4 yıl 6 ay
Tatiller - 3 yıl 1 ay
Egzersiz - 1 yıl 4 ay
Sosyalleşme - 1 yıl 3 gün.
Yine aynı araştırmaya göre insanlar ömürlerinin yaklaşık 8 yıl 4 ayını televizyon izleyerek, 3 yılını da sosyal medyada geçiriyor.
Yorumlar