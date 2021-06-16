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Aynı gün randevu aynı gün aşı dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasını yaptı.

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.

Aynı gün randevu aynı gün aşı dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasını yaptı.

 

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