Aynı gün miting yapacaklardı! Kılıçdaroğlu öne çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun mitinginin tarihi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Seçim Hattı'nın haberine göre, CHP lideri ise, 7 Mayıs yerine 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda vatandaşa hitap edecek.