Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını tabancayla öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan’ı tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.B. gözaltına alındı.