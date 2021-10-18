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Aynı anda 3 hortum oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu. Yaklaşık yarım saat süren hortumlar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştuğunu görenler, sahile akın etti. İlginç bir görüntü oluşturan doğa olayı yaklaşık yarım saat sürdü.

Vatandaşların cep telefonu ile görüntülediği hortumlar, kıyıya ulaşmadan etksini kaybetti. Hortumunların çevrede maddi zarara yol açmaması, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan hortumların İskenderun Körfezi'nden de görüldüğü öğrenildi.

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