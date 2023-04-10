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Aynı aileden 4 kişi farkı partiden aday oldu!

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 isim, 4 farklı partiden birinci sıradan aday oldu.

Siyasi partiler 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini YSK'ye sundu. Şırnak'tan daha önce görülmemiş bir tablo ortaya çıktı.

Ailelere yarışıyor

Şırnak'ta Arslan Tatar AK Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi ve Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden milletvekili listelerinde yerini aldı.

Bedirhanoğlu aşiretinden iki isim AK Parti ve CHP listelerinde yer aldı.

Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'de Van'dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AK Parti'nin adayı oldu.

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