AYM Üyesi Engin Yıldırım'a tepkiler dinmedi... İstifa çağrısı sosyal medyada gündem oldu

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı darbe iması gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin "ışıklar yanıyor" paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.

AYM üyesinin skandal paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor.



🔹Yaptığı paylaşımla darbe dönemlerini hatırlatan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepkiler devam ediyor.

🔹Sosyal medyada EnginYıldırım İstifaEtmedi tagı Türkiye gündeminde kısa sürede 3. sıraya yükseldi. pic.twitter.com/h69Ft5EmFA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 14, 2020

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Engin Yıldırım'ın attığı tweetin hiçbir mazereti olmayacağını söyleyerek, paylaşımın darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklama olduğunu ifade etti. Akçay, Yıldırım'ın AYM üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş ise Yıldırım'ın paylaşımının tehdit iması olduğunu söyleyerek hiçbir kurum ya da kişinin milli iradeye gözdağı veremeyeceğini belirtti.

KENDİNİ SAVUNDU

Peş peşe gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya alan Engin Yıldırım, gecenin üçüncü tweetiyle sözlerine açıklama getirdi. Yıldırım, paylaşımının maksadını aştığını ve darbe imasında bulunmadığını söyledi.

İŞTE YILDIRIM'IN O PAYLAŞIMI;