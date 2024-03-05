AYM: "Sigorta satıştan sonra biter"

şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi.