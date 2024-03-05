AYM: "Sigorta satıştan sonra biter"
İkinci el araç satışında, alıcı için 15 günlük sigorta süresi dönemi sona erdi. Anayasa Mahkemesi, 15 günlük geçiş sürecini kaldırdı. Süreç 2025'in başından itibaren geçerli olacak.
Anayasa Mahkemesi, araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek
Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan
"Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir."
şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi.