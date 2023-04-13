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AYM, Millet Partisi'nin itirazını kabul etmedi!

Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını değerlendirerek oybirliği ile esastan reddine karar verdi

Millet Partisi'nin partilerinin isminin 'Millet İttifakı' tarafından kullanılmasına yönelik başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Millet Partisi, partilerinin isminin Millet İttifakı tarafından kullanılmaması için geçen hafta AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Bugün AYM tarafından yapılan açıklamada, "Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

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