Aylık abonelik ücreti 8 liradan 39 liraya yükseldi!

Amazon'un sunduğu aylık abonelik sistemi Amazon Prime'a zam geldi.

Amazon sitesinde yer alan bilgiye göre Amazon Prime aylık ücreti 7.90 liradan 39 liraya çıktı.

Amazon Prime üyeliği olanlar, platformdan yaptıkları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri Amazon Prime Video gibi ek platformlardan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.