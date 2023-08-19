Ayla Dikmen vefatının 33. yılında anılıyor

Başarılı sanatçı, Ali Rıza Dikmen ile Bedriye Dikmen çiftinin çocukları olarak 25 Mart 1944'te Kütahya'da dünyaya geldi. Sanatçının babası Ali Rıza Bey piyano ve ut, annesi Bedriye Hanım keman çalıyordu.

İlk ve orta öğrenimini Aydın'da tamamlayan Dikmen, Aydın Lisesi'nde okurken okul korosuna katıldı. Bir süre sonra müzik öğretmeninin derlediği türküleri solist olarak koroda yorumladı. Daha sonra ise yabancı radyolarda dinleyerek öğrendiği İngilizce şarkıları yorumlamaya başladı.

Lise bitince Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'nde eğitimine devam eden Dikmen, aynı zamanda TBMM'de stenograf olarak çalıştı.

Müzikle profesyonel olarak ilgilenmesini İlham Gencer sağladı

Sanatçı İlham Gencer, bir çay partisinde dinlediği Dikmen'i, müzikle profesyonel olarak ilgilenmesi için ikna etti. Ailesine bundan söz etmeyen Dikmen, ikinci üniversite okumak üzere İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kayıt oldu.

Ayla Dikmen, Gencer'in yönlendirmesiyle profesyonel müzik yaşamına İstanbul'da Yavuz Özışık ile başladı.

Bir radyo programında tanıştığı Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur takma adıyla solist olan Dikmen, Vasfi Uçaroğlu, Yurdaer Doğulu ve Kanat Gür'ün de yer aldığı orkestrayla 1964'te İkinci Boğaziçi Müzik Festivali'nde en başarılı şantöz seçildi.

Sanatçı, 1965 Balkan Melodileri Festivali'nde "Niksar'ın Fidanları" ile de birincilik elde etti.

46 yaşında hayata veda etti

Yayınlanan her 45'liği ile büyük başarı elde eden Ayla Dikmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT'de pek çok müzik programında yer aldı.

"Niksar'ın Fidanları", "Yanan Mum", "Anlamazdın", "Nereye", "Aşk Defteri" ve "Zehir Gibi Aşkın Var" adlı şarkılarıyla ününü katlayan sanatçı, 20 Ağustos 1990'da henüz 46 yaşındayken yakalandığı rahim kanseri nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

Çağan Irmak'ın 2008 yapımı "Issız Adam" filminin finalinde çalan "Anlamazdın" adlı hit şarkısı ilk çıkışından 32 sene sonra yeniden Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.

Sanatçının yayınladığı 45'likleri şunlar:

Ay Kız Adın Yamandır / Niksarın Fidanları (1965), Mühür Gözlüm / Merdiven (1965), Antonio / Kötü Bende Kaldı (1966), Ayrılık Şarkısı / Seninleyim (1968),

Sensiz Yaşayamam / Nereye? (1971), Gençlik Gençlik / Sakın Karşımda Ağlama (1971), Yanan Mum / Al Yanaklım (1972), Asker Mektubu / Of Aman, Aman (1972), Kime Ne Düştü? / Hadi Gidelim (1973), Bir Gölge Gibi / Sevmeden Kimse Seni (1973), Sus Arkadaş / Sonsuz Keder (1973),

Aşk Defteri / Öpücük (1974), Yolcu Yolunda Gerek / Kalbime Kanımla Yazdım Adını (1974), Çoban Pınarı / Ay Ay Ay (1974), Yeniden Seveceğim / Kim Dinler Sizi? (1974), Hu Bismillah / Anlamadın mı? (1975), Benim Kaderim Bu / Hadi İçelim (1975), Onu Bunu Bilmem Kararlıyım / İlk ve Son Aşkımsın (1975).