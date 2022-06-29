Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

Sosyal medyada infiale neden olmuştu

Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi, yaptıkları telefon görüşmesine ait kayıtları sosyal medyadan paylaşmıştı. Kayıtta Erdoğdu'nun, henüz iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun'un için söylediği sözler tepki çekmişti.

Sosyal medyadan özür diledi

Kayıtların yayınlanmasının ardından Erdoğdu, Twitter'dan yaptığı açıklamada eşi Tuba Torun'dan özür diledi. Erdoğdu, "Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı. Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum. Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek" ifadelerini kullandı.