Raflardaki ürünler ne kadar sağlıklı?

İnsan sağlığı açısından en önemli konulardan biri olan "gıda güvenliği" Türkiye'nin başını ağrıtmaya devam ediyor. Rusya'ya ihraç edilen narenciye ve sebzelerden sonra Arifoğlu markasıyla üretilen ve Singapur'a ihraç edilen baharatlarda da kanserojenli madde tespit edildi. Singapur yetkililerinin ürünü Türkiye'ye iade etmesiyle gündeme "gıdaların denetimi" sorunu CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer taraafından TBMM gündemine taşındı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde , Taklit ve tağşiş listesinin yaklaşık 3 aydır açıklanmavurgulayan Yüceer, taklit ve tağşiş listesinin yaklaşık üç aydır neden açıklanmadığını sordu.

Singapur’da Türkiye’den ithal edilen baharatlarda yasaklı endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini hatırlatan Dr. Yüceer, “Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye'den ithal edilen üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurmuştur. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtilmiştir. Türkiye'de kurulan ve dünyaya da satış yapan baharat markası Arifoğlu'nun üç ürünü Singapur'da toplatılmaktadır. Bu ürünler 250 gramlık pakette satılan Öğütülmüş Sumak, 70 gramlık paketteki Öğütülmüş Tatlı Biber ve 180 gramlık paketle satılan Tavuk Baharatından oluşmaktadır” dedi.

Dr. Yüceer, “Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeler sonucu açıklanan kamuoyunda ‘ifşa listesi’ olarak bilinen taklit ve tağşiş tespit edilen firmaların duyurulduğu liste yaklaşık 3 aydır açıklanmamaktadır. Gıda mühendisleri ve halk sağlığı uzmanları taklit ve tağşişe karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır” diye konuştu.