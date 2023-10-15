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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 kişi tutuklandı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren kişilere silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu tanıklara yönelik silahlı saldırı düzenleyen Abdullah D. ve Mehmet Can K, polis ekiplerince takibe alındı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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