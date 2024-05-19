Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

1 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.